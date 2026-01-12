Franco EXPLOTA contra Alpine y la frustración de la escudería

Franco Colapinto viene de una de las temporadas más difíciles que cualquier piloto puede tener, y ha liberado toda la frustración que sintió.

Alpine en 2025 fue el monoplaza menos competitivo de la parrilla, quizás el menos competitivo en muchos años dentro de la Fórmula 1, y además, al argentino le tocaba ser el segundo piloto de ese monoplaza.

Por ese motivo, después del desgaste de no poder aspirar a nada, Colapinto explicó su sentir respecto a cómo se tuvieron que abordar esas carreras, sabiendo que no había nada en juego para él.

“Nunca había tenido un año que diga ‘no puedo ganar, hacer un podio, pelear una pole’”, expresó Franco. “Este año ganar para nosotros, era hacer un punto. Ese nivel de frustración es mucho más grande que el disfrute que podes tener por estar en la F1”, finalizó.

Relacionado: PREOCUPACIÓN con Colapinto: Revelan CONSECUENCIAS en Alpine por desastre de 2025

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!