Colapinto y Horner serían AFECTADOS por culpa de Mercedes

Mercedes podría afectar directamente a Franco Colapinto y Alpine, ya que Christian Horner vería frustrado su regreso a la Fórmula 1 por su acérrimo rival Toto Wolff.

Horner, despedido por Red Bull en julio tras 20 años al frente del equipo, viene vinculándose con un posible retorno al deporte en Alpine, colaborando incluso en un papel con tintes de copropietario.

Sin embargo, a inicios de esta semana se confirmó que el británico no podrá asumir una participación parcial en Alpine antes de septiembre, debido a un inminente plazo para la venta de acciones. Mientras tanto, Alpine aún busca un director en plantilla y, de forma provisional, la dirección del equipo está en manos de Flavio Briatore y Steve Nielsen.

A pesar de sus éxitos –incluyendo seis campeonatos de constructores con Red Bull– Horner podría enfrentarse a un obstáculo protagonizado por Wolff. Según informa OE24, Wolff tendrá voz a la hora de decidir si Horner puede asumir el control en Alpine, dada la estrecha relación entre su escudería y el equipo francés.

Se sabe que Wolff y Briatore mantienen una buena amistad, y que Mercedes y Alpine han sellado recientemente una alianza para las unidades de potencia a partir de la temporada 2026, mientras Renault se retira del campeonato.

¿Qué otras alternativas hay para el regreso de Horner?

Si la opción en Alpine no llega a materializarse, Horner probablemente buscará reincorporarse a la Fórmula 1 con otro equipo.

Ferrari ha surgido como una posibilidad para el británico, ya que se comenta que la posición del actual director, Fred Vasseur, estaría en peligro si el escudería no mejora en 2026.

Por otra parte, Haas se perfila como una alternativa sorprendente, sobre todo si Horner aspira a desempeñar un rol más ligado a la propiedad del equipo.

El director de Haas, Ayao Komatsu, reveló el año pasado que ya se habían entablado conversaciones iniciales con Horner, aunque, hasta el momento, no se ha avanzado en ningún acuerdo.

