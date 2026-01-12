F1 Franco Colapinto Hoy: Mercedes lo afecta; Alpine lo frustra
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 12 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto viene de una de las temporadas más difíciles que cualquier piloto puede tener, y ha liberado toda la frustración que sintió. ::: LEER MÁS
Mercedes podría afectar directamente a Franco Colapinto y Alpine, ya que Christian Horner vería frustrado su regreso a la Fórmula 1 por su acérrimo rival Toto Wolff. ::: LEER MÁS
Steve Nielsen, director general de Alpine, habló recientemente sobre el futuro de Franco Colapinto en el equipo. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto está determinado a tener la mejor temporada de su carrera y ni la lluvia ni nada lo va a detener en su preparación. ::: LEER MÁS
