F1 Franco Colapinto Hoy: Mercedes lo afecta; Alpine lo frustra

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 12 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto viene de una de las temporadas más difíciles que cualquier piloto puede tener, y ha liberado toda la frustración que sintió. ::: LEER MÁS

Mercedes podría afectar directamente a Franco Colapinto y Alpine, ya que Christian Horner vería frustrado su regreso a la Fórmula 1 por su acérrimo rival Toto Wolff. ::: LEER MÁS

Steve Nielsen, director general de Alpine, habló recientemente sobre el futuro de Franco Colapinto en el equipo. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto está determinado a tener la mejor temporada de su carrera y ni la lluvia ni nada lo va a detener en su preparación. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!