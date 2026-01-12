F1 Hoy: Fernando Alonso recibe veredicto sobre Lewis Hamilton; Franco Colapinto se transforma

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 11 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

El polémico dirigente de la Fórmula 1, Flavio Briatore, ha afirmado que un piloto de renombre debería haber ganado, al menos, ocho títulos mundiales a lo largo de su carrera, y ese no es Lewis Hamilton, es Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton ha confesado que reza para que las próximas normativas se adapten mejor a él tras una temporada desastrosa en Ferrari. ::: LEER MÁS

Steve Nielsen, director general de Alpine, habló recientemente sobre el futuro de Franco Colapinto en el equipo. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto está determinado a tener la mejor temporada de su carrera y ni la lluvia ni nada lo va a detener en su preparación. ::: LEER MÁS

