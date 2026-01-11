Briatore da el veredicto FINAL entre Alonso y Hamilton

El polémico dirigente de la Fórmula 1, Flavio Briatore, ha afirmado que un piloto de renombre debería haber ganado, al menos, ocho títulos mundiales a lo largo de su carrera, y ese no es Lewis Hamilton, es Fernando Alonso.

En la actualidad, el empresario italiano ejerce como asesor ejecutivo en Alpine y se ha convertido en la imagen del equipo de Enstone, al que perteneció durante la época Renault, pese a haber sido excluido del deporte de forma indefinida a raíz del escándalo del "Crashgate" en 2008.

Finalmente, un tribunal francés revocó la prohibición, permitiéndole regresar al paddock. No obstante, su nombre sigue asociado al Gran Premio de Singapur de 2008, cuando él y Pat Symonds ordenaron al piloto número dos, Nelson Piquet Jr., provocar un choque intencional para favorecer a su compañero de equipo, Fernando Alonso.

Alonso se llevó la victoria en esa carrera, aunque al año siguiente la FIA acusó a Renault de haber manipulado el resultado. El piloto español sigue siendo una figura habitual en la Fórmula 1, compitiendo desde hace más de 15 años con Aston Martin, a pesar de no haber logrado replicar el éxito tras haber obtenido los títulos de 2005 y 2006 junto a Briatore y Renault.

Aunque Alonso dejó el equipo de Enstone, ambos mantienen una relación de cercanía. En una reciente aparición en el programa "Bravissimo" de DAZN, Briatore ofreció una evaluación sincera acerca del talento y los logros del piloto.

¿Podrá Alonso sumar más campeonatos?

Briatore sostiene que el español debería haber conquistado mucho más que los dos campeonatos que se adjudicó a principios de los 2000. Citado por el diario italiano Corriere dello Sport, afirmó: "Un piloto de su calibre debería haber ganado seis u ocho campeonatos, ya que siempre marcó la diferencia para su equipo."

A pesar de haberse quedado con dos títulos, el dirigente se mostró elogioso y comentó: "En la vida hay diez o quince momentos que se recuerdan para siempre. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Fernando."

El piloto ha intentado diferentes fórmulas para volver a la senda de la victoria, pero, a sus 44 años, aún no ha logrado sumar más trofeos. En 2021 regresó al equipo de Enstone, saliendo del retiro para unirse a la nueva escudería de Alpine. Aunque consiguió un podio, no se acercó a luchar por el campeonato.

El 2026 podría representar la mejor, y quizá la última, oportunidad para que Alonso vuelva a destacar, ya que debutará con un monoplaza diseñado por Adrian Newey. Con la brillante ingeniería de Newey y unas regulaciones más equilibradas el próximo año, el español podría demostrar su competitividad, aunque algunos aseguran que el verdadero rendimiento en pista no se definirá hasta la primavera de 2026.

