Hamilton reza para que Ferrari tenga ÉXITO en 2026 por este motivo

Lewis Hamilton ha confesado que reza para que las próximas normativas se adapten mejor a él tras una temporada desastrosa en Ferrari.

En 2024, el siete veces campeón sorprendió al mundo al anunciar su salida de Mercedes después de 12 temporadas con los Silver Arrows, para unirse a la Scuderia en la búsqueda de nuevos títulos.

La campaña de 2025 no solo marca su primer año vistiendo el color rojo, sino que también representa la última temporada bajo el reglamento actual, caracterizado por la aerodinámica de efecto suelo, un sistema con el que el ex piloto de Mercedes nunca se sintió cómodo.

Afortunadamente, en 2026 se implantará un nuevo ciclo normativo que se aparta de la era del efecto suelo y apuesta por suelos más planos, junto a difusores ampliados con aberturas mayores. Esto reducirá la carga aerodinámica y permitirá una mayor variedad de configuraciones, facilitando a pilotos como Hamilton adaptar el coche a su estilo personal.

Además, Hamilton contará con un papel decisivo en el desarrollo del coche para 2026, al igual que Loic Serra, exdirector de rendimiento en Mercedes, algo que marcó una notable diferencia respecto al complicado SF-25 de este año.

Hamilton necesita regulaciones favorables en F1

Inicialmente se rumoreaba que el contrato del siete veces campeón con Ferrari se extendería hasta finales de 2026, pero informes recientes apuntan a que podría prolongarse dos años más, incluyendo una cláusula que le permitiría extender su permanencia en la Scuderia por un año adicional.

El tiempo podría ser justo lo que necesita Hamilton para consolidarse en Ferrari y adaptarse a las nuevas normativas.

En una reciente entrevista, el piloto reflexionó sobre sus experiencias a lo largo de diversas eras reglamentarias en la F1, destacando las lecciones aprendidas de sus dificultades pasadas. “Ha sido realmente interesante”, comentó, al explicar cómo difiere el planteamiento de Ferrari para 2026 de los cambios que ha vivido anteriormente.

Hamilton recordó: “Con McLaren en 2009, el primer día del año anunciaron que las reglas reducirían el downforce en un 50% y, por ello, diseñaron el coche para que funcionara con esa carga. Sin embargo, al llegar a la primera prueba, no había downforce alguno y estábamos muy lejos de lo esperado. Esa experiencia me enseñó mucho.”

El piloto agregó: “En 2014 la emoción estaba a flor de piel, especialmente porque estaba en un equipo nuevo y pude apreciar el impresionante trabajo realizado en años anteriores, sobre todo en el motor. Y en 2017, el coche era más grande y ancho, se notaba la mejora en downforce; fue realmente espectacular.”

Sin embargo, Hamilton centró su mirada en la próxima temporada, dejando en claro que todo dependerá de la calidad del nuevo ciclo normativo en 2026. “Esta generación ha sido, probablemente, la peor, y rezo para que la siguiente no sea peor”, concluyó.

Lewis Hamilton Ferrari Grand Prix Record Gran Premio Posición Australia 10 China DSQ Japón 7 Bahréin 5 Arabia Saudí 7 Miami 8 Emilia Romagna 4 Mónaco 5 España 6 Canadá 6 Austria 4 Gran Bretaña 4 Bélgica 7 Hungría 12 Países Bajos DNF Italia 6 Azerbaiyán 8 Singapur 8 Estados Unidos 4 México 8 Brasil DNF Las Vegas 8 Catar 12 Abu Dabi 8

