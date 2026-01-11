close global

﻿
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

Checo Noticias Hoy: Crítica a Verstappen; Ataques desde Europa; Consecuencias a Red Bull

Checo Noticias Hoy: Crítica a Verstappen; Ataques desde Europa; Consecuencias a Red Bull

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 10 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: SHOCK: Lanza HONESTA CRÍTICA a Max Verstappen. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - ¡Regresan los ATAQUES desde Europa! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Advierte la PEOR CONSECUENCIA para Red Bull por despedirlo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Las AMENAZAS al mexicano dentro de Cadillac. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez Cadillac

Checo Noticias Hoy: Crítica a Verstappen; Ataques desde Europa; Consecuencias a Red Bull
Cadillac

  • 3 hours ago
Las AMENAZAS a Checo Pérez dentro de Cadillac
Cadillac

  • 3 hours ago
Checo Pérez advierte la PEOR CONSECUENCIA para Red Bull por despedirlo
Red Bull

  • Hoy 05:00
Colapinto Noticias Hoy: Lo último de Horner; Consecuencias en Alpine; Pésimas noticias
Alpine

  • Hoy 04:00
ESCÁNDALO: ¡Regresan los ATAQUES desde Europa a Checo Pérez!
Red Bull

  • Hoy 03:00
URGENTE: Kimi Antonelli podría quedarse SIN JEFE en Mercedes
Mercedes

  • Hoy 02:55
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

  • 3 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

  • 7 enero
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

  • 24 diciembre
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

  • 5 enero

