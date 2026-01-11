Sergio Pérez ha revelado las peores consecuencias para Red Bull por despedirlo a finales de 2024.

En una reciente entrevista en el Cracks Podcast, Pérez no dudó en expresar su visión sobre el difícil reto de ocupar el asiento secundario en Red Bull, un desafío que, desde su salida, muchos pilotos han intentado sin éxito superar.

Recordando los altibajos de su etapa en la escudería, el piloto comentó: "En la Fórmula 1, los momentos de gloria y los de dificultades se suceden, como en la vida, y sabes que todo es temporal. Teníamos al mejor equipo, aunque al final, lamentablemente, se vino abajo.

"Contábamos con el equipo que nos habría permitido dominar este deporte durante la próxima década, o al menos eso creímos. Pero ya se acabó, y yo formaba parte de una escudería compleja.

"Ser colega de Max ya es complicado, pero hacerlo en Red Bull se convierte en el trabajo agridulce por excelencia en la Fórmula 1. Al llegar, empecé a conseguir resultados y, de repente, todos olvidaron lo duro que era mantener ese puesto. Siempre fui muy consciente de los desafíos que implicaba", señaló.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

