SHOCK: Checo Pérez lanza HONESTA CRÍTICA a Max Verstappen

Sergio Pérez opina que Max Verstappen tiene una debilidad: cuando las cosas no salen como él espera, se bloquea mentalmente. El mexicano destaca que el Gran Premio de Barcelona del año pasado es un claro ejemplo de ello.

En su participación en Cracks Podcast, Pérez analizó lo que considera la debilidad de Verstappen: “Max es un piloto mentalmente muy fuerte. Confía enormemente en sí mismo y posee un talento extraordinario.

"Está enfocado en la competición, en correr y en ser el mejor. Es una fuerza tremenda para el equipo y empuja con mucha intensidad. Además, es un líder excelente, pero creo que su mayor defecto radica en su carácter.

"Cuando las cosas se complican, le cuesta muchísimo adaptarse. Basta recordar lo que sucedió en Barcelona: se bloqueó mentalmente, y esa es precisamente su tendencia. Sin embargo, sin ese rasgo, Max no sería quien es", confesó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

