Lewis Hamilton podría verse arruinado por el mismo enemigo que perjudicó a Sergio Pérez en Red Bull Racing.

Christian Horner está barajando opciones para su próximo paso en la Fórmula 1, y según diversos medios, Ferrari sería uno de los equipos que lo estarían considerando para reincorporarlo a la competición.

Mail Sport sugirió en una columna reciente que el piloto británico podría abandonar Ferrari en caso de que Horner se incorpore como nuevo director de la escudería de Maranello.

Esta afirmación podría estar relacionada con la estrecha relación que Hamilton mantiene con Vasseur, forjada en sus días compartidos en la F2 en 2006, o simplemente con el desfase que ha existido en años recientes entre Hamilton y Horner.

Además, considerando que el contrato de Hamilton con Ferrari concluye al final de 2026, el anuncio de un cambio en la dirección podría facilitar su decisión de marcharse.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

