Vamos a recordar cuál es la fecha exacta de la presentación del Cadillac F1 2026 de Sergio Pérez y del resto de la parrilla.

Con la temporada 2026 a la vuelta de la esquina, te presentamos las fechas y horarios de los eventos de lanzamiento que cada escudería ha organizado para la nueva campaña, además de cómo podrás seguirlos en directo.

Aunque la temporada 2025 acaba de finalizar, pilotos y equipos contarán con un breve receso invernal. Las sesiones de pruebas previas a la temporada 2026 arrancan el 26 de enero en el Circuito de Barcelona-Catalunya, siendo este el primer evento de tres días, seguido de dos más en Baréin.

La nueva campaña se iniciará oficialmente el 6 de marzo en el Gran Premio de Australia. Esta ampliada fase de pruebas responde a los importantes cambios en los reglamentos que entrarán en vigor la próxima temporada, afectando tanto al chasis como a los motores.

Durante enero, los aficionados podrán disfrutar de las nuevas láminas, ya que varias escuderías comenzarán a presentar sus diseños en espectaculares eventos. Red Bull y Racing Bulls darán inicio a la temporada de lanzamientos con un evento conjunto en Detroit el 15 de enero, en compañía de su nuevo socio en motores, Ford.

Por otro lado, Aston Martin será la última en presentar su monoplaza, ya que la escudería con sede en Silverstone realizará su lanzamiento oficial el 9 de febrero, tras una primera sesión de pruebas en Barcelona. Sin embargo, sus nuevos fabricantes, Honda, organizarán un evento centrado en el motor 2026 el 20 de enero en Tokio.

Mientras tanto, los dos nuevos participantes en la parrilla, Audi (quien se ha hecho cargo del antiguo equipo Sauber) y Cadillac, serán los lanzamientos más esperados, ya que se darán a conocer sus láminas oficiales por primera vez. Estos eventos se celebrarán el 20 de enero y el 8 de febrero, respectivamente.

Inicialmente, Haas tenía previsto lanzar su coche el 23 de enero; no obstante, el equipo decidió adelantar la presentación para evitar coincidencias con Ferrari y Alpine, fijándola online para el 19 de enero. Por último, McLaren es la única escudería que aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento de su monoplaza 2026.

¿Cuándo se presentan los coches de la F1 2026?

¿Cuándo se presentan los coches de la F1 2026? Escudería Ubicación Fecha Cómo verlo Red Bull Detroit, EE. UU. 15 de enero Sitio web de Red Bull Racing, YouTube Racing Bulls Detroit, EE. UU. 15 de enero Sitio web de Red Bull Racing, YouTube Haas En línea 19 de enero Sitio web y redes sociales de Haas F1 Audi Berlín, Alemania 20 de enero YouTube, canales sociales de Audi Ferrari Maranello, Italia 23 de enero YouTube, redes sociales de Ferrari Alpine Barcelona, España 23 de enero YouTube, redes sociales de Alpine Mercedes En línea 2 de febrero Canales sociales de Mercedes Williams TBC 3 de febrero TBC Cadillac Santa Clara, EE. UU. 8 de febrero Sitio web de Cadillac F1, YouTube Aston Martin TBC 9 de febrero TBC McLaren TBC TBC TBC

Relacionado: El RÉCORD de Checo Pérez que NUNCA tendrá Max Verstappen

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado