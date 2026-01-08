El RÉCORD de Checo Pérez que NUNCA tendrá Max Verstappen

Hay un récord de Sergio Pérez en la Fórmula 1 que nunca podrá tener Max Verstappen.

La polémica sobre la salida del corredor mexicano de Red Bull Racing ha revivido en las últimas horas. Aunque el neerlandés es cuatro veces campeón del mundo, Checo logró ponerse a su nivel en ciertos momentos.

Los malos momentos de Checo lo pusieron en el ojo de las críticas y señalamientos por parte de la prensa europea; sin embargo, Verstappen nunca podrá hacer lo que Checo hizo a comienzos de 2022.

El piloto mexicano es el primer ganador de una pole position para Red Bull en la pasada era de regulaciones de la Fórmula 1. Fue durante el Gran Premio de Arabia Saudita 2022.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

