ESCÁNDALO: Checo Pérez confirma que Red Bull LASTIMÓ a su familia

Sergio Pérez relató cómo su salida de Red Bull Racing tuvo un impacto negativo en su circulo más cercano.

El corredor mexicano hizo una aparición en el programa Cracks y ahí reveló detalles sobre lo sucedido con la escudería de Max Verstappen y la repercusión que hubo en miembros de su familia.

Esto fue lo que dijo: “Mis hijos han sido una parte muy importante de que regrese. Pero a Checo especialmente le dolió muchísimo como fue la salida de Red Bull, entonces quería que regresara", reveló el nacido en Jalisco.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

