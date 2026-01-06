Sergio Pérez confirmó la peor noticia para el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Durante una charla con Cracks, reconocido programa de YouTube, el corredor mexicano se pronunció sobre su colega latino: “Como latino tienes que pagar un precio muy alto para llegar a Fórmula 1.

"El latino tiene un peso diferente por el tema de la soledad, que te tienes que ir a temprana edad, alejado de todo tu mundo", comentó el piloto nacido en Jalisco previo al comienzo de una nueva temporada.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

