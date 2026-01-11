Las AMENAZAS a Checo Pérez dentro de Cadillac

En la Fórmula 1, la mayor parte de la atención se centra en los dos pilotos titulares que compiten por cada escudería. Sin embargo, los pilotos reserva –también conocidos como terceros pilotos– y los pilotos de prueba desempeñan papeles fundamentales en el equipo. GPFans presenta la lista de estos talentos de Cadillac y toda la parrilla para la temporada 2026.

Un piloto reserva es aquel que está preparado para sustituir a un titular en caso de lesión, enfermedad o sanción. Por ejemplo, en 2024 Ollie Bearman sustituyó a Carlos Sainz en Ferrari durante el Gran Premio de Arabia Saudita, tras una apendicitis.

Hay algunas novedades respecto a la temporada 2025. Yuki Tsunoda pasó a ser piloto reserva en Red Bull Racing, tras ser relegado por la llegada de Isack Hadjar, nuevo compañero de equipo de Max Verstappen.

Valtteri Bottas dejó Mercedes para unirse a Cadillac, mientras que Zhou Guanyu, que ya no ocupa ese puesto en Ferrari, asumirá la función de reserva en Cadillac. Por otro lado, Felipe Drugovich, hastiado de esperar una oportunidad en Fórmula 1, presentó su dimisión en Aston Martin y ahora competirá en la Fórmula E con Andretti.

Equipo Pilotos Reserva Pilotos de Prueba McLaren Pato O'Ward Pato O'Ward Mercedes Frederik Vesti Frederik Vesti Red Bull Yuki Tsunoda Ayumu Iwasa Yuki Tsunoda Ferrari Antonio Giovinazzi Dino Beganovic Antonio Giovinazzi Williams Luke Browning Luke Browning Oliver Turvey Victor Martins Racing Bulls Ayumu Iwasa Yuki Tsunoda Ayumu Iwasa Yuki Tsunoda Aston Martin Jak Crawford Jak Crawford Cian Shields Stoffel Vandoorne Haas Ryō Hirakawa Ryō Hirakawa Audi Desconocido Desconocido Alpine Paul Aron Paul Aron Kush Maini Cadillac Zhou Guanyu Colton Herta Zhou Guanyu

La tabla anterior recoge, según la información disponible en GPFans, a los pilotos de prueba y reserva. Cabe recordar que la lista no es definitiva y podría sufrir cambios antes del inicio de la temporada en Australia o incluso a lo largo del campeonato.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

