ESCÁNDALO: ¡Regresan los ATAQUES desde Europa a Checo Pérez!

El exdirector de equipo en la F1, Peter Windsor, criticó con vehemencia en una transmisión en vivo en su canal de YouTube las declaraciones de Sergio Pérez sobre el monoplaza de Red Bull y Max Verstappen.

Según Pérez, el coche de Red Bull estaba diseñado específicamente para Verstappen, pero Windsor sostiene que la adaptabilidad del piloto es clave y que Pérez debería ser más autocrítico.

Según Peter, estos pilotos nunca abordaron sus problemas de forma efectiva: "Es habitual que el segundo piloto sea más lento, y rápidamente se le echa la culpa a otros factores, lo que conlleva a una espiral descendente.

"Un ejemplo clásico es el de Vettel al salir de Red Bull, pues no supo corregir ciertos problemas que se evidenciaron cuando competía con Ricciardo. Alex ofrece entradas suaves y elegantes, dependiendo principalmente de la parte trasera del coche", puntualizó Windsor en comparación con el estilo de Verstappen.

"La realidad demostró que, aun en caso de subviraje, Max conseguía rotar el monoplaza. Fernando dijo que el coche no respondía de forma justa y, por ello, decidió marcharse, sin haber afrontado realmente sus problemas".

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

