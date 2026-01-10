El retiro de Fernando Alonso podría impulsar el fichaje de Max Verstappen por Aston Martin.

En una edición del podcast "James Allen on F1", se debatió el mercado de pilotos y se destacó el papel que podría tener Aston Martin en este escenario. Ronald Vording planteó la posibilidad de que Fernando Alonso se retire y señaló a Max Verstappen como el siguiente objetivo de la escudería británica.

"Aston se maneja de una forma totalmente distinta, pues siempre han apostado por fichajes que marquen la diferencia. Lo hicieron con Sebastian Vettel y, posteriormente, con Fernando Alonso.

"Y si Fernando decide colgar los guantes, creo que el siguiente nombre en la lista de Lawrence Stroll será, probablemente, Max Verstappen", comentaron. A comienzos de 2025, un informe de Mail Sport aseguraba que Verstappen se uniría a Aston Martin mediante un acuerdo valorado en mil millones de libras, mientras el entorno del tetracampeón mundial observaba atentamente los cambios en la normativa previstos para 2026.

Aunque ese movimiento no se concretó en 2025, y posteriormente se le vinculó con Mercedes, Red Bull todavía no puede estar completamente seguro de que el piloto holandés siga compitiendo para la escudería en 2027.

El contrato actual de Verstappen con Red Bull finaliza a finales de 2028, pero se cree que, de no dominar el equipo la nueva normativa y si el piloto queda al margen en la lucha por el campeonato, podría buscar un nuevo destino ya en 2027.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

