ATENCIÓN Alonso: Destapan DESPIDOS BRUTALES dentro de Aston Martin

Ha salido a la luz que dentro de Aston Martin, equipo de Fernando Alonso, han sucedido despidos inesperados y cambios a nivel directivo antes de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

AutoRacer.it informó de que Adrian Newey estaría impulsando nuevos despidos en la escudería. Al igual que hizo en Red Bull, se dice que el ingeniero está realizando ajustes en el personal en función de sus necesidades, aplicando una estrategia similar a la que empleó en su anterior equipo.

El informe destacó: "Con la llegada de Adrian Newey se ha inaugurado una nueva era en Silverstone. Lawrence Stroll le ha dado carta blanca al genio británico y, mediante un proceso muy parecido al que aplicó en Red Bull, ha iniciado una intensa campaña de despidos para moldear el equipo a su imagen.

"Para lograrlo, Newey cuenta con una persona de confianza que analiza detalladamente todo lo que sucede en la fábrica y le informa al respecto. No es casualidad que en los últimos meses hayan abandonado numerosos responsables clave, entre ellos el director de aerodinámica Eric Blandin, así como ingenieros de segundo y tercer escalón que ahora se integran en escuderías rivales", concluye el comunicado.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

