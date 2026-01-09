¿Cuántos años tendrá Fernando Alonso en 2026?

Para la temporada 2026 se vive claramente la era de los veteranos. Pilotos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton siguen marcando tiempos impresionantes, demostrando que la experiencia se mantiene intacta. Al mismo tiempo, el circuito también cuenta con jóvenes promesas que han irrumpido en la categoría a una velocidad sin precedentes.

En los últimos años hemos visto cómo algunos pilotos han ascendido en las filas más rápidamente que nunca. Un ejemplo es el actual campeón Max Verstappen, que debutó en un fin de semana de carrera a los 17 años y tres días, logrando resultados que lo han impulsado a la cima junto a Red Bull.

Pero, ¿qué hay del resto de la parrilla? Desde leyendas como Hamilton y Alonso hasta los jóvenes retadores como Arvid Lindblad y el mundial Lando Norris, la diversidad de edades en la Fórmula 1 ofrece una interesante mezcla de experiencia y talento fresco.

Pilotos de F1 y su edad en 2026

Piloto Equipo Fecha de nacimiento Edad en 2026 Lando Norris McLaren 13 de noviembre de 1999 26 Oscar Piastri McLaren 6 de abril de 2001 24 George Russell Mercedes 15 de febrero de 1998 27 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 25 de agosto de 2006 19 Max Verstappen Red Bull 30 de septiembre de 1997 28 Isack Hadjar Red Bull 28 de septiembre de 2004 21 Lewis Hamilton Ferrari 7 de enero de 1985 41 Charles Leclerc Ferrari 16 de octubre de 1997 28 Alex Albon Williams 23 de marzo de 1996 29 Carlos Sainz Williams 1 de septiembre de 1994 31 Liam Lawson Visa Cash App RB 11 de febrero de 2002 23 Arvid Lindblad Visa Cash App RB 8 de agosto de 2007 18 Fernando Alonso Aston Martin 29 de julio de 1981 44 Lance Stroll Aston Martin 29 de octubre de 1998 27 Esteban Ocon Haas 17 de septiembre de 1996 29 Ollie Bearman Haas 9 de mayo de 2005 20 Nico Hülkenberg Audi 19 de agosto de 1987 38 Gabriel Bortoleto Audi 14 de octubre de 2004 21 Pierre Gasly Alpine 7 de febrero de 1996 29 Franco Colapinto Alpine 27 de mayo de 2003 22 Sergio Pérez Cadillac 26 de enero de 1990 35 Valtteri Bottas Cadillac 28 de agosto de 1989 36

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

