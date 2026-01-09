close global

﻿
Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

¿Cuántos años tendrá Fernando Alonso en 2026?

Aloisio Hernández
Para la temporada 2026 se vive claramente la era de los veteranos. Pilotos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton siguen marcando tiempos impresionantes, demostrando que la experiencia se mantiene intacta. Al mismo tiempo, el circuito también cuenta con jóvenes promesas que han irrumpido en la categoría a una velocidad sin precedentes.

En los últimos años hemos visto cómo algunos pilotos han ascendido en las filas más rápidamente que nunca. Un ejemplo es el actual campeón Max Verstappen, que debutó en un fin de semana de carrera a los 17 años y tres días, logrando resultados que lo han impulsado a la cima junto a Red Bull.

Pero, ¿qué hay del resto de la parrilla? Desde leyendas como Hamilton y Alonso hasta los jóvenes retadores como Arvid Lindblad y el mundial Lando Norris, la diversidad de edades en la Fórmula 1 ofrece una interesante mezcla de experiencia y talento fresco.

Pilotos de F1 y su edad en 2026

Piloto Equipo Fecha de nacimiento Edad en 2026
Lando NorrisMcLaren13 de noviembre de 199926
Oscar PiastriMcLaren6 de abril de 200124
George RussellMercedes15 de febrero de 199827
Andrea Kimi AntonelliMercedes25 de agosto de 200619
Max VerstappenRed Bull30 de septiembre de 199728
Isack HadjarRed Bull28 de septiembre de 200421
Lewis HamiltonFerrari7 de enero de 198541
Charles LeclercFerrari16 de octubre de 199728
Alex AlbonWilliams23 de marzo de 199629
Carlos SainzWilliams1 de septiembre de 199431
Liam LawsonVisa Cash App RB11 de febrero de 200223
Arvid LindbladVisa Cash App RB8 de agosto de 200718
Fernando AlonsoAston Martin29 de julio de 198144
Lance StrollAston Martin29 de octubre de 199827
Esteban OconHaas17 de septiembre de 199629
Ollie BearmanHaas9 de mayo de 200520
Nico HülkenbergAudi19 de agosto de 198738
Gabriel BortoletoAudi14 de octubre de 200421
Pierre GaslyAlpine7 de febrero de 199629
Franco ColapintoAlpine27 de mayo de 200322
Sergio PérezCadillac26 de enero de 199035
Valtteri BottasCadillac28 de agosto de 198936

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

