¿Cuántos años tendrá Fernando Alonso en 2026?
Para la temporada 2026 se vive claramente la era de los veteranos. Pilotos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton siguen marcando tiempos impresionantes, demostrando que la experiencia se mantiene intacta. Al mismo tiempo, el circuito también cuenta con jóvenes promesas que han irrumpido en la categoría a una velocidad sin precedentes.
En los últimos años hemos visto cómo algunos pilotos han ascendido en las filas más rápidamente que nunca. Un ejemplo es el actual campeón Max Verstappen, que debutó en un fin de semana de carrera a los 17 años y tres días, logrando resultados que lo han impulsado a la cima junto a Red Bull.
Pero, ¿qué hay del resto de la parrilla? Desde leyendas como Hamilton y Alonso hasta los jóvenes retadores como Arvid Lindblad y el mundial Lando Norris, la diversidad de edades en la Fórmula 1 ofrece una interesante mezcla de experiencia y talento fresco.
Pilotos de F1 y su edad en 2026
|Piloto
|Equipo
|Fecha de nacimiento
|Edad en 2026
|Lando Norris
|McLaren
|13 de noviembre de 1999
|26
|Oscar Piastri
|McLaren
|6 de abril de 2001
|24
|George Russell
|Mercedes
|15 de febrero de 1998
|27
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|25 de agosto de 2006
|19
|Max Verstappen
|Red Bull
|30 de septiembre de 1997
|28
|Isack Hadjar
|Red Bull
|28 de septiembre de 2004
|21
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7 de enero de 1985
|41
|Charles Leclerc
|Ferrari
|16 de octubre de 1997
|28
|Alex Albon
|Williams
|23 de marzo de 1996
|29
|Carlos Sainz
|Williams
|1 de septiembre de 1994
|31
|Liam Lawson
|Visa Cash App RB
|11 de febrero de 2002
|23
|Arvid Lindblad
|Visa Cash App RB
|8 de agosto de 2007
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|29 de julio de 1981
|44
|Lance Stroll
|Aston Martin
|29 de octubre de 1998
|27
|Esteban Ocon
|Haas
|17 de septiembre de 1996
|29
|Ollie Bearman
|Haas
|9 de mayo de 2005
|20
|Nico Hülkenberg
|Audi
|19 de agosto de 1987
|38
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|14 de octubre de 2004
|21
|Pierre Gasly
|Alpine
|7 de febrero de 1996
|29
|Franco Colapinto
|Alpine
|27 de mayo de 2003
|22
|Sergio Pérez
|Cadillac
|26 de enero de 1990
|35
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|28 de agosto de 1989
|36
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
