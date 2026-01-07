Fernando Alonso ha recibido una terrible noticia por parte de Mercedes para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La cuenta Mercedes-AMG F1 Brasil reveló información sobre un fichaje hecho por parte de la escudería alemana: "¡EXCLUSIVO! Mercedes ya cuenta en su plantilla con dos ingenieros de ERS (Sistema de Recuperación de Energía).

"Se trata de Gabor Kuszak y Mark Davidson, quienes se unieron al equipo en los últimos seis meses. Kuszak tiene experiencia en las divisiones de coches de Aston Martin y McLaren, así como en el desarrollo inicial del ERS en Mercedes; Davidson también trabajó anteriormente en Brackley.

"El ERS es un tipo de batería que tendrá casi el triple de potencia eléctrica y será gestionada activamente por los conductores, casi compartiendo la potencia con el motor de combustión", revelaron.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

