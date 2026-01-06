CONFIRMADO: Fernando Alonso, entre los FAVORITOS para ser CAMPEÓN en 2026

Fernando Alonso ha sido seleccionando entre los favoritos para ser Campeón del Mundo en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La casa de apuestas Polymarket compartió las probabilidades de cada uno de los corredores de la parrilla en la siguiente campaña, destacando que el corredor español está entre los mejor posicionados.

Max Verstappen sigue siendo el máximo candidato, con el 26%. Detrás está George Russell con 24%, más lejos se ubica Lando Norris con el 17%, Oscar Piastri con el 11%.

Finalmente, está Alonso con Aston Martin con el 7%. Al bicampeón lo ponen por delante de pilotos como Charles Leclerc, Kimi Antonelli o Lewis Hamilton.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

