Adrian Newey, jefe de equipo en Aston Martin, reveló los enormes sacrificios que ha hecho para diseñar el Fórmula 1 2026 de Fernando Alonso.

En una entrevista con Mundo Deportivo, Newey explica que cumplir con todos los deadlines es un auténtico reto: "Parte de mi motivación proviene del miedo a fracasar, y he aprendido a canalizar ese temor de forma constructiva. Eso marca la diferencia entre una presión mal gestionada que conduce a errores y un estado de concentración absoluta, casi como una visión en túnel.

"Tanto es así que, desde que me uní al equipo hace tres o cuatro meses, mi esposa comenta que estoy en un 'estado de diseño'. Y la entiendo: a veces, no noto lo que ocurre a mi alrededor y puedo parecer poco sociable. Estamos sometidos a una presión intensa.

"Especialmente por los tiempos límite para desarrollar los componentes clave del coche, como la caja de cambios, el chasis y las suspensiones, tanto delantera como trasera, que deben estar listos para las pruebas en enero. De hecho, probablemente dedique más tiempo del que me gustaría.

"El resultado es un coche compuesto por más de 15.000 piezas. Si analizamos el modelo del próximo año—con las modificaciones reglamentarias previstas para 2026—casi ningún componente se mantendrá inalterado. Es un ejercicio monumental de diseño e ingeniería, y lo que más disfruto es poder apreciarlo de forma integral y entenderlo desde todas sus perspectivas", comenta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

