Checo Pérez Hoy: Se queda varado en Amsterdam; Bottas lo traiciona

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 8 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Cadillac será uno de los grandes beneficiados de las nuevas noticias que ha logrado conseguir Ferrari en el desarrollo de su motor para la nueva temporada de F1. ::: LEER MÁS

Para Sergio Pérez se avecina una temporada en la que podría redimirse en el deporte. Antes de emprender esta nueva aventura, Pérez disfruta de un merecido descanso invernal en Ámsterdam. ::: LEER MÁS

Valtteri Bottas, compañero de equipo de Sergio Pérez en Cadillac, se subiría a otro asiento previo al comienzo de la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Ferrari utilizará dos monoplazas diferentes para comenzar 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Ferrari se pone al día con el Mercedes "ilegal" gracias al nuevo truco del motor. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!