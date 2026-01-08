Valtteri Bottas, compañero de equipo de Sergio Pérez en Cadillac, se subiría a otro asiento previo al comienzo de la temporada 2026.

Recientemente se ha confirmado que el apasionado del automovilismo pisará el asfalto al volante de un Ferrari clásico antes de su regreso oficial a la F1. Bottas participará en el Adelaide Motorsport Festival a finales de febrero, previo al Gran Premio de Australia, y conducirá un Ferrari de 1985.

El Ferrari 156/85, utilizado en el inaugural Gran Premio de F1 en Adelaide, fue el vehículo con el que Michele Alboreto luchó por el campeonato mundial, ganando dos carreras, aunque el título se lo llevaba la leyenda francesa Alain Prost.

Durante el festival, Bottas también se encontrará con los aficionados, antes de centrar su atención en el Gran Premio de Australia en Melbourne, programado para la semana siguiente.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

