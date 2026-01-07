Colapinto Noticias Hoy: Recibe terribles noticias de Checo; Se complica su futuro
Colapinto Noticias Hoy: Recibe terribles noticias de Checo; Se complica su futuro
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 06 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto Hoy: Checo Pérez confirma la PEOR NOTICIA para el FUTURO del argentino. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha elogiado de manera importante a Franco Colapinto y a la afición de Argentina en algo que considera que muchos otros países deben aprender. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha señalado que esta nueva era que inicia para la Fórmula 1 en 2026 será benéfica para los pilotos novatos y los de menos experiencia en la parrilla. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sido olvidado por completo dentro de la Fórmula 1 y la más reciente situación sucedida enfureció a los aficionados por ello. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto Noticias Hoy: Recibe terribles noticias de Checo; Se complica su futuro
- hace 44 minutos
F1 Noticias Hoy: Alonso, entre los favoritos para campeón
- 1 hour ago
¿Cómo afectará a Checo? La FIA anuncia cambios en la clasificación para 2026
- 3 hours ago
¡Líder de la parrilla! Colapinto hace un POTENTE llamado a la FIA
- Ayer 21:00
¡Checo revela sabotaje SISTEMÁTICO de Red Bull!
- Ayer 20:00
ATENCIÓN: ¡Checo Pérez destapa SECRETO de su test con Ferrari!!
- Ayer 18:00
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre
SHOCK: ¡Honda encuentra PROBLEMAS en el motor 2026 de Fernando Alonso!
- 25 diciembre