F1 Hoy: Revelan la trascendencia de Alonso; Verstappen firma por Mercedes
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 5 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
El equipo de carreras de Max Verstappen, competirá con Mercedes a partir de 2026, según anunció Verstappen.com. ::: LEER MÁS
Flavio Briatore explicó la trascendencia que tuvo el título mundial conseguido por Fernando Alonso en 2005. Ese campeonato marcó un hito en la historia de la Fórmula 1 y fue clave para impulsar al deporte en España, donde éste se convirtió en una verdadera pasión. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha elogiado de manera importante a Franco Colapinto y a la afición de Argentina en algo que considera que muchos otros países deben aprender. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha señalado que esta nueva era que inicia para la Fórmula 1 en 2026 será benéfica para los pilotos novatos y los de menos experiencia en la parrilla. ::: LEER MÁS
