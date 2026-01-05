El título de Alonso que trascendió MÁS ALLÁ de cualquier pista de F1

Flavio Briatore explicó la trascendencia que tuvo el título mundial conseguido por Fernando Alonso en 2005. Ese campeonato marcó un hito en la historia de la Fórmula 1 y fue clave para impulsar al deporte en España, donde éste se convirtió en una verdadera pasión.

Alonso se coronó campeón en 2005 y 2006 con el equipo Renault, superando a Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, en ambas ocasiones. Con tan solo 24 años en 2005, el español sorprendió al mundo al demostrar que la juventud y el talento pueden competir al más alto nivel.

Hoy, a los 44 años, Alonso continúa compitiendo en la máxima categoría, aunque no ha vuelto a ganar un campeonato mundial ni una carrera desde 2013. Sin embargo, su legado y su influencia en la afición siguen intactos y se mantienen como referentes en la pista.

Su antiguo jefe nos transporta a aquellos días dorados: "Reemplazó a un campeón mundial y muchos lo criticaron por su juventud e inexperiencia, pero yo confié en él", recuerda Briatore en el documental de DAZN titulado Bravissimo. "Siempre supe que era especial. Con el paso del tiempo se ha comprobado que no solo lo era, sino que era mucho más. En 2005 no solo ganamos un campeonato, sino que presentamos la Fórmula 1 a España. Fue el instante en que el país llegó a conocer realmente a Fernando Alonso, no solo por el título, sino por la manera en que lo conquistó; lo hicimos con autoridad."

¿Puede Alonso ganar otra carrera?

Con 44 años, las aspiraciones de lograr un tercer título mundial se ven reducidas, aunque aún tiene la posibilidad de sumar una 33ª victoria a su carrera. Desde el Gran Premio de España en 2013 no ha vuelto a ganar, pero su contrato sigue vigente hasta el final de la próxima temporada, e incluso podría extenderse más.

El piloto ha señalado que, si Aston Martin le ofrece un monoplaza capaz de luchar por las victorias en 2026, se sentirá satisfecho y optará por retirarse. En cambio, si el equipo sigue batallando por alcanzar los diez primeros puestos, es posible que continúe compitiendo más allá de lo previsto.

Su capacidad al volante sigue innegable y, de hecho, ha superado a su compañero de equipo más joven, Lance Stroll, en todas las sesiones de clasificación previas a cada Gran Premio del 2025.

