¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
El equipo de carreras de Max Verstappen, competirá con Mercedes a partir de 2026, según anunció Verstappen.com.
La semana pasada, el piloto fue visto en Estoril durante una prueba, y ahora se confirma oficialmente esta colaboración que marca el inicio de una nueva etapa.
Se trata de una alianza a largo plazo que comenzará el próximo año. Además, el equipo de Verstappen participará activamente en el campeonato GT World Challenge Europe, en el que lucirá el imponente Mercedes-AMG GT3.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Mercedes satisfecho con la colaboración
Stefan Wendl, de Mercedes-AMG Customer Racing, ha expresado su entusiasmo por esta asociación.
"Nos alegra que Verstappen Racing haya optado por competir con un Mercedes-AMG GT3 en el GT World Challenge Europe. Con el respaldo de 2 Seas Motorsport, este proyecto se fortalece con un equipo sumamente experimentado que ya ha logrado numerosos éxitos y campeonatos con nuestro coche", declaró Wendl.
Chris Lulham, quien junto a Verstappen conquistó la carrera de resistencia en la Nordschleife el pasado septiembre, no oculta su emoción.
"Es maravilloso continuar en el GT World Challenge Europe ahora con un nuevo compañero de equipo y un coche renovado. Tras adquirir valiosa experiencia en mi primer año en la categoría GT3, colaborar con profesionales como Mercedes-AMG Motorsport y Daniel representa una oportunidad increíble. ¡No veo la hora de comenzar!", concluyó Lulham.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¿Qué es ese dispositivo amarillo en la parte superior de los coches de F1? | Especial GPFans
- hace 5 minutos
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- hace 14 minutos
F1 Hoy: Fernando Alonso tiene as bajo la manga; Franco Colapinto es atacado
- Hoy 03:19
F1 Checo Pérez Hoy: Predice el colapso de Red Bull; Su ex compañero dice adiós
- Hoy 02:43
F1 Franco Colapinto Hoy: Olvidado en la Fórmula 1; Presión a tope para él
- Hoy 02:23
Las palabras de Checo que predijeron el COLAPSO de Red Bull
- Hoy 00:27
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre