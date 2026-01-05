¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

El equipo de carreras de Max Verstappen, competirá con Mercedes a partir de 2026, según anunció Verstappen.com.

La semana pasada, el piloto fue visto en Estoril durante una prueba, y ahora se confirma oficialmente esta colaboración que marca el inicio de una nueva etapa.

Se trata de una alianza a largo plazo que comenzará el próximo año. Además, el equipo de Verstappen participará activamente en el campeonato GT World Challenge Europe, en el que lucirá el imponente Mercedes-AMG GT3.

Mercedes satisfecho con la colaboración

Stefan Wendl, de Mercedes-AMG Customer Racing, ha expresado su entusiasmo por esta asociación.

"Nos alegra que Verstappen Racing haya optado por competir con un Mercedes-AMG GT3 en el GT World Challenge Europe. Con el respaldo de 2 Seas Motorsport, este proyecto se fortalece con un equipo sumamente experimentado que ya ha logrado numerosos éxitos y campeonatos con nuestro coche", declaró Wendl.

Chris Lulham, quien junto a Verstappen conquistó la carrera de resistencia en la Nordschleife el pasado septiembre, no oculta su emoción.

"Es maravilloso continuar en el GT World Challenge Europe ahora con un nuevo compañero de equipo y un coche renovado. Tras adquirir valiosa experiencia en mi primer año en la categoría GT3, colaborar con profesionales como Mercedes-AMG Motorsport y Daniel representa una oportunidad increíble. ¡No veo la hora de comenzar!", concluyó Lulham.

