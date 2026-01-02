Checo Noticias Hoy: Nuevo truco de Ferrari; Mensaje secreto de Verstappen; Se vuelve meme

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 01 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¿Cuándo son los días de pruebas de Fórmula 1 y por qué una parte de ellos es a puerta cerrada? ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ATENCIÓN - ¡Ferrari descubre NUEVO TRUCO para 2026! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: REVELADO - El mensaje SECRETO de Max Verstappen. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: El VIDEO del mexicano que ya se convirtió en MEME. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado