Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull, Mexico, 2024

Checo Noticias Hoy: Nuevo truco de Ferrari; Mensaje secreto de Verstappen; Se vuelve meme

Checo Noticias Hoy: Nuevo truco de Ferrari; Mensaje secreto de Verstappen; Se vuelve meme

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull, Mexico, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 01 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¿Cuándo son los días de pruebas de Fórmula 1 y por qué una parte de ellos es a puerta cerrada? ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ATENCIÓN - ¡Ferrari descubre NUEVO TRUCO para 2026! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: REVELADO - El mensaje SECRETO de Max Verstappen. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: El VIDEO del mexicano que ya se convirtió en MEME. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

Sergio Pérez

Clasificación F1

