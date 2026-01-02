El VIDEO de Checo Pérez que ya se convirtió en MEME

Sergio Pérez compartió un video que causó mucho ruido en redes sociales y que muchos ya agarraron como meme.

Como parte de una serie de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, Checo festejó el año nuevo con un álbum de momentos en su año sabático. En el conjunto de imágenes, hay una del mexicano fumando un cigarro en un balcón.

El estilo, porte y "aura" de Checo ha provocado que muchos de sus seguidores ya tomaron este video como una representación de alguien con mucho estilo.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

