REVELADO: El mensaje SECRETO de Max Verstappen a Checo Pérez

Ha salido a la luz un mensaje secreto de Max Verstappen a Sergio Pérez tras la salida del mexicano de Red Bull.

El corredor mexicano compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías como motivo del festejo de fin de año; sin embargo, en una de ellas aparece con un casco del cuatro veces campeón del mundo.

Se trata del intercambio de cascos, una tradición entre pilotos que carga un fuerte significado. Tras la salida de Checo de Red Bull, hubo polémica porque no se dio a conocer que el mexicano y el neerlandés lo hicieran.

Finalmente, meses después, se confirmó que Checo y Verstappen hicieron el intercambio de cascos. Max le dejó un mensaje en el casco que le dio a Sergio con el siguiente mensaje: "Gracias por ser un gran amigo y compañero".

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

