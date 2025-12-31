FIA anuncia NUEVA REGLA para el regreso de Checo Pérez

Sergio Pérez se encontrará un nuevo cambio radical en la F1 para el Campeonato Mundial 2026.

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ha actualizado las reglas relacionadas con la bandera roja. La decisión se tomó a principios de mes en el Consejo Mundial del Deporte Automovilístico, y ahora estos cambios ya se reflejan en el Código Internacional Deportivo.

Con miras a evitar dudas para la temporada 2026, la FIA ha clarificado la situación. El Artículo 2.5.4.1.b.5 del Anexo H del Código Internacional Deportivo introduce tres nuevas normas. En primer lugar, se anula el tiempo de vuelta si un coche cruza la línea de meta después de que se haya mostrado la bandera roja.

En segundo lugar, el momento en que aparece la primera bandera roja se determina por el sistema oficial de cronometraje en directo. Si este sistema no está disponible o no se encuentra sincronizado, será el líder de carrera, el comisario de pista o el responsable principal de tiempo quienes fijen el instante exacto.

Por último, si aparece un tiempo de vuelta en el marcador tras haberse izado la bandera roja, los comisarios procederán a invalidarlo sin excepción.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

