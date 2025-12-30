MALDICIÓN Checo Pérez: Red Bull perdería OTRA figura tras el mexicano

Red Bull Racing seguiría en caída libre luego de que despidieron a Sergio Pérez de forma injusta.

Según varios informes, Gianpiero Lambiase, el ingeniero de pista que trabaja para Max Verstappen, se encuentra en conversaciones con Aston Martin para dar un posible salto a la escudería británica.

Lambiase ha estado al lado de Verstappen desde 2016 y ha sido testigo de cómo el holandés se coronó cuatro veces campeón mundial. Sin embargo, el año pasado Verstappen quedó a solo dos puntos de obtener un quinto título consecutivo, en medio de una temporada de grandes cambios en Red Bull.

La salida del veterano director de equipo, Christian Horner –sustituido por Laurent Mekies– y la marcha de Helmut Marko han marcado esta nueva etapa. Según The Race, se está barajando que Lambiase ocupe un puesto directivo en Aston Martin; se rumorea que ya han sostenido conversaciones sobre este cambio.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

