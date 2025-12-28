BOMBAZO: Ferrari cambiaría el 2026 de Checo Pérez

Ferrari podría cambiar radicalmente el panorama para Sergio Pérez y Cadillac para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de FUnoAT, la unidad de potencia que está siendo creada en Maranello ha arrojado resultados emocionantes en las pruebas previas al debut.

"Hay que decir que también la parte híbrida del motor italiano parece haber funcionado muy bien en el banco. Lo hizo mostrando una excelente capacidad de recuperación de energía con el motor generador MGU-K, absolutamente en los niveles establecidos antes de su construcción.

"La Roja no tiene puntos de referencia sobre los adversarios y no sabe cuantificar con certeza la bondad de los esfuerzos realizados. Sin embargo, hay que decir que siguen llegando señales muy alentadoras sobre el motor que para la Roja quiere ser el buque insignia del proyecto 2026", reportaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

