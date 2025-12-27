El RÉCORD de Checo Pérez que NADIE en la F1 2025 tiene

Sergio Pérez tendría un impresionante logro que nadie de los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 en 2025 tiene.

De acuerdo con los datos de la plataforma Zoomph, una plataforma especializada en datos y estadísticas relacionadas con el deporte, Cadillac logró un impacto nunca antes visto en la F1.

"El mes pasado, el equipo de Fórmula 1 Cadillac anunció a Valtteri Bottas y Sergio Pérez como su alineación de pilotos para 2026, y la noticia explotó en las redes sociales.

"Ese día, Cadillac_F1 obtuvo más impresiones y participación proyectadas que cualquier equipo de F1 en un solo día esta temporada", aseguraron.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

