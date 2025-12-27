Cadillac estaría dispuesto a desembolsar millones de dólares para hacer brillar a Sergio Pérez en uno de los escenarios más grandes del mundo.

De acuerdo con información revelada por RacingNews365, la escudería estadounidense hará una importante inversión durante los próximos meses: "Mientras que algunos equipos ya han anunciado los tradicionales eventos de lanzamiento de sus temporadas, Cadillac ha dado un paso más al confirmar su participación en la Super Bowl del 8 de febrero, uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

"Se cree que un anuncio de televisión de 30 segundos para el evento de 2025 a principios de este año costó aproximadamente 8 millones de dólares. Esto convertirá la presentación de la decoración de Cadillac en una de las más caras de la historia de este deporte, pero el director del equipo, Graeme Lowdon, defendió esta estrategia", señalaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

