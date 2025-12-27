Cadillac ha puesto a prueba el motor Ferrari que usará el monoplaza de Sergio Pérez en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Gracias a la información compartida por Autoracer.it, se ha dado a conocer el resultado de los test hechos por la escudería estadounidense de cara a la siguiente temporada.

"La nueva unidad de potencia Ferrari funcionó en el banco de pruebas de Cadillac en los bancos de pruebas dinámicos de Dallara. El equipo estadounidense mantiene una colaboración más al estilo Sauber con Ferrari: el suministro de componentes se limitará a la caja de cambios (elementos internos) y al motor", reportaron.

Relacionado: URGENTE: Checo Pérez mete en GRAVES problemas a Red Bull

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!