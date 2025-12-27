close global

sergio perez, christian horner, red bull racing, chinese grand prix, 2024

URGENTE: Checo Pérez mete en GRAVES problemas a Red Bull

URGENTE: Checo Pérez mete en GRAVES problemas a Red Bull

Aloisio Hernández
sergio perez, christian horner, red bull racing, chinese grand prix, 2024

Red Bull Racing estaría enfrentando graves problemas por culpa de Sergio Pérez a pesar de que lo despidieron a finales de 2024.

Según la información compartida por el periodista Junaid Samodien, el equipo de Max Verstappen no podrá recibir ingresos que ya tenían programados con mercancía del corredor mexicano.

"MiniGT ha anunciado la cancelación de tres modelos de Sergio Pérez, el RB19, el RB19 con boxes y el RB20 porque Red Bull ya no puede emitir licencias para los productos Checo", revelaron.

Relacionado: Max Verstappen ROMPE EL SILENCIO tras ARRUINAR otro compañero tras Checo Pérez

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1428 votos

Red Bull Sergio Pérez

