ATENCIÓN: ¡Ferrari descubre NUEVO TRUCO para Checo Pérez en 2026!
Ferrari habría encontrado un truco en su motor para 2026, mismo que también usarán Sergio Pérez y Cadillac.
Aunque la Scuderia no dispone de la famosa técnica de compresión que estará presente en los motores 2026 de Red Bull y Mercedes, la marca italiana ya muestra señales positivas sobre su potencia.
Motorsport.com destaca una inteligente combinación de materiales que permitiría gestionar la temperatura en la cámara de combustión de la unidad de potencia. Ferrari ha optado por una culata de aleación de acero en lugar de la variante de aluminio que se utilizaba en los últimos años.
Aunque el acero es más pesado, tiene la capacidad de soportar temperaturas más altas, lo que, en teoría, se traduce en una mayor potencia. Además, el peso mínimo permitido para las unidades de potencia aumentará en 30 kilos el próximo año, lo que compensa el peso extra del nuevo material.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
ATENCIÓN: ¡Ferrari descubre NUEVO TRUCO para Checo Pérez en 2026!
- hace 49 minutos
