¿Cuándo son los días de pruebas de Checo con Cadillac F1 y por qué una parte de ellos es a puerta cerrada?

El parón invernal en la Fórmula 1 está en pleno desarrollo, aunque esta vez pilotos y equipos disfrutarán de un breve descanso. Cuando termine eso, Checo Pérez regresará con los días de pruebas y te decimos en qué consisten.

El próximo año marcará el inicio de una nueva era en la competición, ya que se revisarán las normativas relacionadas con motores y aerodinámica, dejando atrás los coches actuales.

Se despide el sistema DRS para dar paso a la aerodinámica activa, y Cadillac se incorpora a la parrilla, pasando de diez a once escuderías. Antes de esta emocionante transición, se celebrarán las clásicas jornadas de prueba.

¿Qué cambios habrá en el día de pruebas de F1?

Las pruebas de este año se presentarán con un formato renovado. Se dividirán en tres bloques y el primero tendrá lugar en Barcelona, del 26 al 30 de enero, realizándose a puerta cerrada y sin transmisión en directo.

Aunque no se han comunicado motivos oficiales, es posible que esta medida esté vinculada a la entrada en vigor de las nuevas normas, permitiendo que algunos equipos ajusten sus innovaciones sin la presión mediática.

Después de las pruebas en Barcelona, la competición se trasladará a Baréin, donde se desarrollarán dos bloques de pruebas abiertos al público, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

La espera será corta, ya que el inicio del nuevo campeonato se oficializará el domingo 8 de marzo con el primer Gran Premio disputado en Australia. Un receso invernal breve y lleno de expectación.

