Checo Pérez Hoy: Revelan su trabajo en Cadillac; FIA anuncia nueva regla

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este miércoles 31 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez se encontrará con un nuevo cambio radical en la F1 para el Campeonato Mundial 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido fichados por Cadillac por situaciones muy particulares y Bernie Collins ha revelado cuál labor es la que ayudará en estos meses. ::: LEER MÁS

Isack Hadjar ha señalado cuál será su primer objetivo para no sufrir lo que pasó a Checo Pérez en Red Bull. ::: LEER MÁS

Red Bull Racing seguiría en caída libre luego de que despidieron a Sergio Pérez de forma injusta. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!