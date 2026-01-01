Checo Pérez Hoy: Revelan su trabajo en Cadillac; FIA anuncia nueva regla
Checo Pérez Hoy: Revelan su trabajo en Cadillac; FIA anuncia nueva regla
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este miércoles 31 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez se encontrará con un nuevo cambio radical en la F1 para el Campeonato Mundial 2026. ::: LEER MÁS
Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido fichados por Cadillac por situaciones muy particulares y Bernie Collins ha revelado cuál labor es la que ayudará en estos meses. ::: LEER MÁS
Isack Hadjar ha señalado cuál será su primer objetivo para no sufrir lo que pasó a Checo Pérez en Red Bull. ::: LEER MÁS
Red Bull Racing seguiría en caída libre luego de que despidieron a Sergio Pérez de forma injusta. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
- hace 27 minutos
F1 Noticias Hoy: Explotan las redes por Alonso; Destapan secreto en Aston Martin
- hace 27 minutos
Acusan a Colapinto de ser BENEFICIADO dentro de la F1
- 3 hours ago
El alumno de Checo toma RADICAL postura sobre Red Bull
- Ayer 20:00
¡Colmillo MUY necesario! Checo tendrá que trabajar en esto antes de debutar en Cadillac
- Ayer 19:00
FIA anuncia NUEVA REGLA para el regreso de Checo Pérez
- Ayer 18:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre