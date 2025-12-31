El alumno de Checo toma RADICAL postura sobre Red Bull

Isack Hadjar ha señalado cuál será su primer objetivo para no sufrir lo que pasó Checo Pérez en Red Bull.

El nuevo piloto que será parte de la alineación de Red Bull en la posición que ocupó el mexicano en su momento, tendrá un enfoque muy distinto al de anteriores pilotos.

Hadjar tuvo una gran temporada dentro de Racing Bulls, venciendo constantemente a Liam Lawson, haciéndose merecedor del puesto de ser compañero de Verstappen.

“Si hay un primer objetivo, es aceptar que seré más lento que él durante los primeros meses”, explicó Hadjar sobre la estrategia a seguir en Red Bull.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

