¡Colmillo MUY necesario! Checo tendrá que trabajar en esto antes de debutar en Cadillac
¡Colmillo MUY necesario! Checo tendrá que trabajar en esto antes de debutar en Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido fichados por Cadillac por situaciones muy particulares y Bernie Collins ha revelado cuál labor es la que ayudará en estos meses.
El acuerdo del piloto mexicano con Cadillac ha ido revelándose poco a poco y ahora Collins parece estar a bordo de cómo funcionará la dinámica del equipo.
Cadillac optó por formar una alineación con el mexicano y con Bottas, ambos pilotos ampliamente experimentados y con gran trayectoria en su haber, algo necesario en ambos para desarrollar una escudería nueva acorde a Bernie.
“Espero que ya lo estén haciendo para que puedan obtener feedback. Se necesita a alguien que haya conducido recientemente con los neumáticos Pirelli”, explicó Collins sobre la estrategia a seguir de Cadillac.
Relacionado: URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
El alumno de Checo toma RADICAL postura sobre Red Bull
- hace 54 minutos
¡Colmillo MUY necesario! Checo tendrá que trabajar en esto antes de debutar en Cadillac
- 1 hour ago
FIA anuncia NUEVA REGLA para el regreso de Checo Pérez
- 2 hours ago
ATENCIÓN: Franco Colapinto deberá PAGAR para correr en 2026
- 3 hours ago
ESCÁNDALO: Fernando Alonso saca a la luz un ENORME SECRETO
- Hoy 16:00
EXPLOTAN LAS REDES tras ver a Fernando Alonso en MERCEDES
- Hoy 15:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre