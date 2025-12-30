close global

﻿
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

F1 Checo Pérez Hoy: Sigue el desplome de Red Bull; Habrá importantes novedades para 2026

Nazario Assad De León
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 30 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Red Bull Racing seguiría en caída libre luego de que despidieron a Sergio Pérez de forma injusta. ::: LEER MÁS

Checo Pérez encontrará uno de los cambios más importantes en su regreso a la Fórmula 1 y no es el relacionado a las regulaciones de motor. ::: LEER MÁS

Se han dado a conocer nuevas imágenes del querido circuito de Checo Pérez en la Fórmula 1 que se está renovando de cara a su regreso en el calendario 2026. ::: LEER MÁS

Nueva regulación técnica llega a la Fórmula 1 en 2026, y entre sus novedades encontramos la inclusión de combustibles sostenibles, lo que equilibra el piso de competencia y ayuda a una escudería nueva como Cadillac. ::: LEER MÁS

