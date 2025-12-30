F1 Checo Pérez Hoy: Sigue el desplome de Red Bull; Habrá importantes novedades para 2026
F1 Checo Pérez Hoy: Sigue el desplome de Red Bull; Habrá importantes novedades para 2026
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 30 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Red Bull Racing seguiría en caída libre luego de que despidieron a Sergio Pérez de forma injusta. ::: LEER MÁS
Checo Pérez encontrará uno de los cambios más importantes en su regreso a la Fórmula 1 y no es el relacionado a las regulaciones de motor. ::: LEER MÁS
Se han dado a conocer nuevas imágenes del querido circuito de Checo Pérez en la Fórmula 1 que se está renovando de cara a su regreso en el calendario 2026. ::: LEER MÁS
Nueva regulación técnica llega a la Fórmula 1 en 2026, y entre sus novedades encontramos la inclusión de combustibles sostenibles, lo que equilibra el piso de competencia y ayuda a una escudería nueva como Cadillac. ::: LEER MÁS
