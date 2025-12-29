¡Checo FESTEJA! Su circuito favorito se renueva para 2026

Se han dado a conocer nuevas imágenes del querido circuito de Checo Pérez en la Fórmula 1 que se está renovando de cara a su regreso en el calendario 2026.

La próxima temporada pondrá a prueba a los 11 equipos y 22 pilotos, ya que deberán adaptarse a los cambios en las reglas que entrarán en vigor a partir de 2026. Además, el receso invernal de este año es más breve, dejando menos tiempo para que los pilotos se preparen entre las campañas de 2025 y 2026.

El conteo regresivo ya está en marcha para las pruebas previas a temporada, que se realizarán a puertas cerradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya a partir del 26 de enero de 2026, seguido en poco más de cinco semanas por el Gran Premio de Australia, que dará inicio a la temporada. Apenas finalizada esta jornada, en marzo se disputarán los Grandes Premios de China y Japón.

A pesar de la inminente llegada de la temporada, el Suzuka ha anunciado que continúan las obras en la sede del Gran Premio japonés. En concreto, se está renovando la “Pista Oeste” del circuito, que incluye la icónica “Spoon Curve”. Esta zona se encuentra totalmente cerrada mientras se llevan a cabo las mejoras.

Suzuka en obras de cara a su regreso en 2026

A través de una publicación en la plataforma “X”, la cuenta oficial de Suzuka compartió imágenes del reemplazo del asfalto en la Pista Oeste. Además, se reveló que el asfalto retirado se pondrá a la venta, aunque se darán a conocer precios y detalles en un futuro próximo.

Desde que se impuso una pausa obligatoria durante la pandemia, Suzuka se ha mantenido como sede permanente del Gran Premio de Japón. Lewis Hamilton, el piloto con el mayor número de victorias en este circuito, sigue en la parrilla actual. No obstante, el cuatro veces campeón Max Verstappen buscará igualar las cinco victorias de Hamilton en Suzuka, tras haber ganado las cuatro carreras disputadas desde el regreso del circuito en 2022.

Sin embargo, la aplicación de una nueva capa de asfalto en este trazado de 5,8 km podría suponer un reto incluso para los pilotos más experimentados. Con tan solo unos meses para prepararse antes del Gran Premio japonés, es posible que la nueva superficie ofrezca al principio poca adherencia. Con el transcurso de los 53 asaltos, el asfalto irá impregnándose de goma, lo que mejorará gradualmente la adherencia, aunque la falta de sesiones de prácticas en series de apoyo como la F2 o la F3 durante el fin de semana podría limitar el tiempo para adaptarse a esta nueva condición.

