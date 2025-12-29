¿Oportunidad para Checo y CADILLAC? La FIA abre un nuevo vacío LEGAL tras el cambio en la regulación

Nueva regulación técnica llega a la Fórmula 1 en 2026, y entre sus novedades encontramos la inclusión de combustibles sostenibles, lo que equilibra el piso de competencia y ayuda a una escudería nueva como Cadillac.

Además, se ha descubierto una laguna legal que, junto a rumores, apunta a problemas con el combustible en Mercedes y Petronas.

Las unidades de potencia del próximo año dependerán en gran medida de la energía eléctrica proveniente de la batería y del MGU-K. Mientras que la potencia eléctrica se situaba en torno a 120 kW, la próxima temporada alcanzará los 350 kW, estableciendo una relación de aproximadamente 50-50 entre el motor de combustión y el eléctrico.

Este cambio permitirá reducir el consumo de combustible. Hasta el final de la pasada temporada, los coches de F1 no podían utilizar más de 100 kg de combustible por hora; en 2026, el límite se establece en 3000 MJ/h, lo que equivale a unos 70 kg por hora.

Artículo C5.9.3 modificado

La medición del caudal del combustible en la unidad de potencia se realiza mediante un dispositivo fabricado por Allengra. Dado que existían posibilidades de manipulación con este “fuel flow”-meter, la FIA decidió modificar la normativa.

Originalmente, el artículo C5.9.3 prohibía "cualquier forma de calentar o enfriar expresamente el fuel flow-meter". Ahora se establece que "quedará prohibido cualquier dispositivo, sistema o procedimiento cuyo objetivo sea alterar la temperatura del fuel flow-meter".

Esta modificación abre una nueva laguna legal, o “loophole”, como ellos dicen en inglés. Los equipos de F1 podrían aprovecharla para desarrollar un dispositivo, sistema o procedimiento que, aunque no tenga como objetivo principal modificar la temperatura del fuel flow-meter, lo haga como efecto secundario.

Un caso similar se observó con la suspensión trasera de Mercedes en 2021. La altura de conducción ajustable contribuyó a una mayor estabilidad y a un equilibrio óptimo entre velocidad punta y downforce. Aunque esta solución estaba prohibida, fue permitida hasta el final de la temporada al considerarse solamente un efecto secundario de un sistema “ilegal”.

Dado que la norma se modificó a principios de este mes, queda la incógnita de si los equipos ya han comenzado a trabajar en ello o si veremos nuevos desarrollos en este ámbito.

