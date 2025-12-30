La gran NOVEDAD con la que se encontrará Checo en su regreso a la F1

Checo Pérez encontrará uno de los cambios más importantes en su regreso a la Fórmula 1 y no es el relacionado a las regulaciones de motor.

El más reciente Acuerdo de Concorde ya está firmado y, según varios informes, podría abrir la puerta a un aumento en el número de carreras sprint durante la temporada de F1.

Los 11 equipos en la parrilla junto a la FIA y el Formula One Management (FOM) han firmado el documento, el cual marcará la forma en que se gestionará este deporte durante los próximos cinco años.

El acuerdo anterior se firmó en 2021 y, con la llegada del nuevo equipo Cadillac el próximo año y la implementación de amplios cambios reglamentarios, el pacto de este año resulta crucial. Además, su firma ha alimentado la posibilidad de que la FIA implante árbitros profesionales permanentes en cada fin de semana de carrera, en lugar de recurrir a comisiones designadas temporalmente para cada evento.

Actualmente, los árbitros se designan por carrera y en muchas pistas la organización depende de voluntarios que, junto a los marshals, conforman el equipo de apoyo durante el fin de semana. Según los informes, se baraja la opción de reestructurar las cuotas de inscripción de los equipos para financiar la formación e incorporación de árbitros permanentes.

Por otro lado, Autosport señala que, según fuentes, una distribución de ingresos más favorable podría facilitar el aumento de fines de semana con carreras sprint, sumando un atractivo comercial adicional al campeonato.

Desde su introducción en 2021, las carreras sprint han tenido un impacto netamente positivo tanto para los organizadores como para el sector comercial. Aunque el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se había mostrado reacio a ampliar su número, el Formula One Management apuesta ahora por la inclusión de al menos 10 sprints en un futuro cercano. Con vistas a reforzar el atractivo global de la F1, FOM aspira a que, ya a partir de la temporada 2027, el número de eventos alcance incluso la cifra de dos dígitos.

¿Cuántos fines de semana de sprint habrá en 2026?

Habrá seis fines de semana de sprint nuevamente en 2026, aunque tres de los circuitos que acogerán estos eventos lo hacen por primera vez. China y Miami seguirán ofreciendo este formato, mientras que Silverstone celebra su primer sprint desde la temporada 2021.

Además, Montreal, Zandvoort y Singapur se unen al grupo de sedes que recibirán carreras sprint por primera vez, mientras que Qatar y Brasil regresan al formato tradicional de fin de semana completo. Cabe destacar que en 2026 los sprints se programarán de forma que el último se celebre en octubre, a diferencia de 2025, cuando tres de los seis sprints se disputaron en las últimas carreras del año.

El Acuerdo de Concorde es un convenio suscrito por la FIA, los equipos de F1 y el FOM, en el que se establecen las directrices y el funcionamiento de la serie durante los próximos cinco años. Este documento también determina la forma de repartir los intereses comerciales, los ingresos televisivos y los premios correspondientes a cada posición en el campeonato de constructores. Desde su primera firma en 1981, se han firmado otros ocho acuerdos similares.

