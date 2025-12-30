F1 Franco Colapinto Hoy: Influencia en la juventud; Recibe oferta millonaria
F1 Franco Colapinto Hoy: Influencia en la juventud; Recibe oferta millonaria
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 30 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto y Alpine recibieron una oferta de más de 700 millones de euros para comprar una parte de la escudería. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto sigue impactando a las jóvenes generaciones del automovilismo, y ahora lo ha hecho con un nuevo piloto de Fórmula 3. ::: LEER MÁS
¿Cuándo ver a Checo y Colapinto? Este es el calendario de F1 2026 con todos los horarios de salida. ::: LEER MÁS
¿Red Bull y Mercedes en problemas? Ferrari, Honda y Audi consideran presentar una protesta. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Franco Colapinto Hoy: Influencia en la juventud; Recibe oferta millonaria
- hace 27 minutos
URGENTE: ¡Franco Colapinto recibe OFERTA de 700 MILLONES de euros!
- 1 hour ago
¿Quién es más rico entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton?
- 2 hours ago
MALDICIÓN Checo Pérez: Red Bull perdería OTRA figura tras el mexicano
- 3 hours ago
Fernando Alonso promete 'GOLPEAR' a su rival de F1 en Mónaco
- Hoy 15:00
¡Trasciende CONTINENTES! Colapinto realiza su mayor impacto en el automovilismo
- Hoy 14:24
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre