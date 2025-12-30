close global

﻿
Colapinto at Alpine

F1 Franco Colapinto Hoy: Influencia en la juventud; Recibe oferta millonaria

F1 Franco Colapinto Hoy: Influencia en la juventud; Recibe oferta millonaria

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 30 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto y Alpine recibieron una oferta de más de 700 millones de euros para comprar una parte de la escudería. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto sigue impactando a las jóvenes generaciones del automovilismo, y ahora lo ha hecho con un nuevo piloto de Fórmula 3. ::: LEER MÁS

¿Cuándo ver a Checo y Colapinto? Este es el calendario de F1 2026 con todos los horarios de salida. ::: LEER MÁS

¿Red Bull y Mercedes en problemas? Ferrari, Honda y Audi consideran presentar una protesta. ::: LEER MÁS

Fórmula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Influencia en la juventud; Recibe oferta millonaria
F1 Franco Colapinto Hoy: Influencia en la juventud; Recibe oferta millonaria

