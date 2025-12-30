¡Trasciende CONTINENTES! Colapinto realiza su mayor impacto en el automovilismo
¡Trasciende CONTINENTES! Colapinto realiza su mayor impacto en el automovilismo
Franco Colapinto sigue impactando a las jóvenes generaciones del automovilismo, y ahora lo ha hecho con un nuevo piloto de Fórmula 3.
Mattia Colnaghi ha optado por dejar de representar a Italia en el automovilismo para pasar a convertirse en piloto argentino en su imersión a las categorías Fórmula, dando así representación albiceleste en F1, F2 y F3.
"Estamos en el trámite; mañana vamos por la licencia médica y la deportiva, así que por el año próximo vamos a ir por Argentina", reveló Colnaghi.
Algo que además destacó mucho Mattia fue la felicitación que recibió de Colapinto tras haber hecho este anuncio sobre su futuro en el automovilismo, haciéndolo sentir como un piloto más dentro de la familia de automovilismo argentino,
Relacionado: El GESTO de Franco Colapinto que está REVENTANDO el internet
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Fernando Alonso promete 'GOLPEAR' a su rival de F1 en Mónaco
- hace 15 minutos
¡Trasciende CONTINENTES! Colapinto realiza su mayor impacto en el automovilismo
- hace 50 minutos
¡Se desahogó por COMPLETO! Wolff, habla sobre la etapa más difícil de su vida
- 1 hour ago
Ferrari presenta su propio TRUCO en el coche de 2026 para vencer a Red Bull y Mercedes
- 1 hour ago
Antonelli tiene claro el aspecto más ESPECIAL de Verstappen y NO es relacionado a F1
- 1 hour ago
¡ENEMIGO EN CASA! Antonelli y Mercedes descubren un espía de otra escudería
- 1 hour ago
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre