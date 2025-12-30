close global

¡Trasciende CONTINENTES! Colapinto realiza su mayor impacto en el automovilismo

¡Trasciende CONTINENTES! Colapinto realiza su mayor impacto en el automovilismo

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Franco Colapinto sigue impactando a las jóvenes generaciones del automovilismo, y ahora lo ha hecho con un nuevo piloto de Fórmula 3.

Mattia Colnaghi ha optado por dejar de representar a Italia en el automovilismo para pasar a convertirse en piloto argentino en su imersión a las categorías Fórmula, dando así representación albiceleste en F1, F2 y F3.

"Estamos en el trámite; mañana vamos por la licencia médica y la deportiva, así que por el año próximo vamos a ir por Argentina", reveló Colnaghi.

Algo que además destacó mucho Mattia fue la felicitación que recibió de Colapinto tras haber hecho este anuncio sobre su futuro en el automovilismo, haciéndolo sentir como un piloto más dentro de la familia de automovilismo argentino,

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

