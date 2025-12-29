¿Red Bull y Mercedes en problemas? Ferrari, Honda y Audi consideran presentar una protesta
Ferrari, Honda y Audi han manifestado su descontento con la actuación de la FIA tras descubrirse una maniobra en Mercedes y Red Bull Powertrains relacionada con la relación de compresión.
Los tres fabricantes están presionando al organismo para que se revise el método de medición, según informa Corriere Della Sera.
Mercedes y Red Bull podrían aprovechar un “truco” detectado para la próxima temporada. Aunque las normas estipulan una relación de compresión de 16:1, se ha comprobado que estos dos proveedores consiguen alcanzar un 18:1 durante las pruebas.
Esto se traduce en una ganancia de entre 13 y 15 caballos de fuerza, lo que representa aproximadamente tres o cuatro décimas por vuelta. Al medir los motores a temperatura ambiente y no en condiciones de funcionamiento, la FIA permite que esta ventaja se mantenga en pista.
La competencia presiona a la FIA para modificar la normativa
El medio italiano destaca que Ferrari, Honda y Audi continúan ejerciendo presión sobre la FIA, a pesar de que el organismo declaró previamente a The Race que, por el momento, no se han encontrado irregularidades.
Los fabricantes pretenden modificar el proceso de control de la relación de compresión para evitar que el truco empleado por Mercedes y Red Bull sea utilizado en el futuro.
Si consiguen su objetivo, las nuevas reglas podrían implementarse a partir de la sexta o séptima carrera, lo que daría tiempo suficiente para modernizar los motores. Además, la posibilidad de presentar un recurso o protesta sigue abierta.
